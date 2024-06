Guayaquil Estudiantes de la Universidad de Guayaquil denuncian casos de varicela por falta de mantenimiento

Los contagios de varicela se habrían dado en el edificio de Tecnología Médica, donde pasan 1 500 estudiantes, pero donde no sirven las baterías sanitarias no sirven y no hay agua potable, según afirman alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas.