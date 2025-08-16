Guayaquil
Un auto quedó calcinado cerca del hospital del IESS, en Guayaquil

El auto quedó totalmente calcinado, mientras un denso humo cubría los otros tres carriles.

   
En el sur de Guayaquil, sobre la Avenida 25 de Julio cerca del hospital del (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un auto se incendió en plena vía, generando alarma entre los conductores que transitaban por la zona.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el auto quedó totalmente calcinado, mientras un denso humo cubría los otros tres carriles, complicando la visibilidad de los demás usuarios.

Aunque el hecho generó preocupación en la ciudadanía por un posible atentado criminal, las autoridades aclararon que, según las primeras investigaciones, se trataría de un accidente de tránsito.

Por el momento no se ha registrado alguna víctima y el personal de tránsito ya acudió al lugar para controlar el incendio.

Noticia en desarrollo...

