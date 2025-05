La ATM de Guayaquil empezó a multar con cámaras a los motociclistas que no usen cascos

Dunn también aclaró que si un motociclista es captado varias veces en distintos puntos el mismo día, será sancionado por cada infracción cometida. “Si una cámara te capta 10 veces sin casco, serán 10 sanciones”, afirmó.

Según estadísticas de la ATM, en los últimos cinco años más de 500 motociclistas han muerto por no usar casco. A pesar de esto, varios conductores aseguraron no conocer la normativa o justificaron no llevar casco por problemas como robos.