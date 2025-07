Las antiguas bastoneras del Colegio Guayaquil reviven su pasión cuarenta años después

Han pasado décadas, pero el cuerpo no olvida. Estas cuatro mujeres fueron parte de la antigua banda de guerra del Colegio Guayaquil , una de las instituciones educativas más emblemáticas de la ciudad. Hoy son madres, incluso abuelas, pero aunque han pasado más de 40 años desde aquellos desfiles , aún conservan la destreza, el porte y la pasión.

Algunas soñaban desde niñas con formar parte de la banda de guerra y representar a su colegio en las calles. Otras se enamoraron de la experiencia de golpe y ya no quisieron alejarse de los desfiles.

Okrana Villacrés, por ejemplo, era atleta hasta que descubrió el bastón. Hoy es ingeniera y empresaria, pero no olvida que desfilar también era una forma de defenderse.

“La falda era cortita y no faltaba un atrevido. Una vez, cerrando el bloque, vi a uno y lo golpeé con el bastón. No fue culpa, el bastón no se cayó, el señor se cayó”, relata Okrana.