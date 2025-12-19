Un obrero resultó herido tras el colapso de un andamio en la Universidad de las Artes, en Guayaquil

La tarde de este jueves 18 de diciembre, un andamio en el que laboraban dos trabajadores colapsó en los exteriores de la Universidad de las Artes, ubicada entre las calles Pichincha y Aguirre, en el centro de Guayaquil. El incidente dejó a uno de los obreros suspendido a unos cuatro metros de altura, mientras que su compañero cayó al suelo y resultó herido en un brazo.

El hecho ocurrió cerca de las 16:00, cuando ambos realizaban mantenimientos en la fachada del edificio. Según testigos, el andamio presentó un desperfecto, se viró y terminó desprendiéndose de forma repentina.

Lea también: Dos personas fueron rescatadas de un andamio en un edificio del centro de Guayaquil

Uno de los trabajadores quedó colgando, sostenido únicamente por una cuerda atada a su arnés, lo que evitó una caída mayor. El obrero se aferraba a la plataforma inestable e intentaba sujetarse de la fachada, mientras decenas de transeúntes observaban la escena en medio del silencio y la tensión.

"Eso se soltó y el chico cayó al piso. El brazo se le quedó enganchado en una de las cuerdas y se le hizo una quemadura; quedó hinchado", relató una testigo.

Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para asistir al trabajador herido, quien fue trasladado a una casa de salud. Agentes de Control Municipal también llegaron al sitio, ingresaron a la universidad y coordinaron el rescate del obrero que permanecía suspendido.

Con mucho cuidado, los uniformados lograron elevar al trabajador hasta una ventana del edificio, donde fue sostenido y puesto a buen recaudo. El hombre fue atendido por paramédicos y no presentó lesiones.

Revise además: Se cae andamio con trabajadores del Banco Comercial de Manabí

La Universidad de las Artes informó, mediante un comunicado, que ambos obreros pertenecen a una empresa contratista, responsable de la instalación del andamio, su aseguramiento y del cumplimiento de las normas de seguridad laboral.

Este incidente ocurre un mes después de una emergencia similar registrada en el edificio La Previsora, también en el centro de Guayaquil. El pasado 17 de noviembre, dos obreros quedaron suspendidos a unos 60 metros de altura, sin que se reportaran víctimas mortales.