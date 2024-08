La plantilla de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) está compuesta por 200 empleados: 150 agentes y 50 administrativos. De ese total, 160 han sido sancionados desde mayo del 2023.

Estas acciones se tomaron porque cometieron un mal procedimiento, faltaron el respeto a conductores, participaron en cohecho o pidieron dinero. Así lo aseguró Luis Samaniego, subgerente de la ATD.

"No me alegra decirlo, pero tenemos el 80 % de agentes sancionados por múltiples casos, algunos de ellos por cohecho. No existía la Dirección de Asuntos Internos, había de papel. Hoy, en día, tenemos funcionarios honestos", contestó.

Le puede interesar: Marcela Aguiñaga acusa a la ATD de Durán de extorsionar a los ciudadanos, tras video en el que un agente le pide dinero a un conductor

Samaniego indicó que además otros nueve agentes han sido separados de la institución por faltas muy graves y que aunque no serían los únicos, varios de ellos intentan regresar.

"En los que es por cohecho hemos investigado. Por las denuncias verdaderas hemos separado a esos agentes. Hoy en día tenemos hasta acciones de protección presentadas por ellos", dijo Samaniego.