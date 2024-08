Una deuda de casi USD 4 millones amenaza con cerrar el Hospital León Becerra de Guayaquil, con 118 años de historia

El personal médico del Hospital León Becerra de Guayaquil agoniza. Protestaron en los exteriores de la casa de salud, ubicado en las calles Eloy Alfaro y Bolivía, porque llevan 15 meses sin sueldo.

"Usted se dará cuenta que esto es imposible. Ya de nuestra casa nos han botado, no tenemos cómo hacer préstamos", expresó una trabajadora.

Durante este tiempo han tenido que ingeniárselas para atender a los pacientes, o para ellos sobrevivir. Se prestan plata entre ellos, incluso, hay quienes por falta de dinero no han tenido cómo llegar a trabajar y les justifican la falta.

Esta casa de salud lleva 118 años atendiendo en el sur de Guayaquil y el 97 % de su servicio está dirigido a pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud.

"Casi USD 4 millones (de deuda). Hemos hecho todas las gestiones en los niveles, desde el presidente del Consejo Directivo del IESS, el doctor Eduardo Peña, por todos los directores distritales; presentamos toda nuestra documentación y la respuesta es que no hay plata" lamentó Ricardo Koenig, presidente de la Sociedad Protectora de la Infancia, que administra la casa de salud.

La escasez presupuestaria de USD 3 928 908,22 se tradujo en falta de insumos y ausencia de confianza con proveedores. "Se suspende cuando los proveedores ya no nos quieren fiar. Se les debe y cada proveedor llega un momento en que dice 'bueno, yo hasta aquí'", recuenta un médico que participó de las protestas.

La situación es notoria al recorrer las instalaciones. Las camillas están vacías en el área de emergencia; si antes atendían a 100 personas a diario, hoy a lo mucho llegan a 10 pacientes. Las perchas de la farmacia también están vacías y los equipos se han dañado por falta de mantenimiento.

"Insumos no tenemos ahorita, medicación muy poca, digamos lo básico para tratar una gastroenteritis. No tenemos antibióticos, no tenemos antiinflamatorio, no hay analgésico, porque en esta cuestión el IESS no ha pagado directamente a nosotros para poder comprar esa medicación que los pacientes necesitan", dijo un empleado.

Han debido suspender cirugías o intervenciones, sobre todo en el área de traumatología, aunque señalan que, con los pocos recursos que tienen, sí tratan de hacerlas para poder ayudar a los niños que llegan al lugar.

A pesar de toda esa situación, la atención sigue abierta. Los representantes de León Becerra dicen que no quieren cerrar el hospital, por lo que seguirán ahí protestando en la calle, hasta que sus sueldos lleguen.