Le puede interesar: Conozca quiénes promueven el Sí o el No en la consulta popular sobre el Yasuní

El próximo 20 de agosto del 2023 los ecuatorianos volverán a las urnas y elegirán presidente, pero también deberán pronunciarse si se da paso o no a la explotación petrolera del Yasuní en el Bloque 43.

Ávila recordó que la explotación petrolera tiene un "impacto ambiental inevitable" y citó que entre el 2012 y el 2022 hubo 1 584 derrames en la Amazonía. Además dijo que en el Bloque 43 hay pueblo no contactados.

En cambio, Almeida no compartió las cifras expuestas por Ramiro Ávila y mencionó que los derrames en el Bloque 43 no sobrepasan los cinco barriles de crudo que no han causado daños significativos, según datos del Ministerio del Ambiente.

El exjuez de la Corte Constitucional cuestionó que dicho Ministerio sea imparcial, más bien recalcó que ha tenido intereses. "Jamás ha sido imparcial", sentenció Ávila.

Le puede interesar: 24 animales rescatados en operativos fueron liberados en el Yasuní