Visa a EE. UU.: menores y adultos mayores ya no estarán exentos de entrevista

Los solicitantes de visa de turismo o negocios (B1/B2) para Estados Unidos que tengan menos de 14 años o más de 79 deberán presentarse a una entrevista consular a partir del 2 de septiembre. Hasta ahora, estos grupos etarios estaban exentos de este requisito, pero una reforma del Departamento de Estado del Gobierno de Donald Trump dispone que también cumplan con el trámite presencial.

"Los solicitantes que tengan una cita para entrevista en Quito o Guayaquil deben asistir en persona, sin importar su edad", señala un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.

La disposición no se limita al país: embajadas en Colombia y Perú también han anunciado en redes sociales la fecha en que aplicará el cambio.

No obstante, se mantienen ciertas excepciones en casos de renovación. Por ejemplo, si la visa vencida se renueva en un plazo máximo de 12 meses, podría evitarse la entrevista consular.

Lea también: Ecuador registró una tasa de rechazo recórd en visas para Estados Unidos en 2024: ¿cómo va esta cifra con Trump?

El ajuste coincide con un escenario de alta demanda: en junio de 2026 Estados Unidos, junto con Canadá y México, serán sede del Mundial de Fútbol. La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, afirmó la semana pasada que se examinarán a fondo las solicitudes de visado de los turistas.

Por otra parte, aún está pendiente la entrada en vigor del incremento en las tarifas de solicitud de visa, una medida ya aprobada por el Gobierno de Trump.

La Embajada advierte que estos factores podrían disparar aún más el número de trámites. Actualmente, el tiempo de espera para una entrevista consular es de entre nueve meses y un año.

Solo entre enero y mayo de 2025, Estados Unidos ha otorgado 75 296 visas de no inmigrantes a solicitantes ecuatorianos.

Revise además: La visa a EE. UU. costará más: Trump aprueba nueva tarifa para turistas, estudiantes y trabajadores