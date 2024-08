La viruela del mono no debe causar pánico en Ecuador, afirma el epidemiólogo Carlos Farhat

Para el médico epidemiólogo y docente universitario Carlos Farhat, la viruela del mono no debe causar pánico en Ecuador.

En una entrevista en Contacto Directo, señaló que la enfermedad es antigua, e incluso si la nueva variante llegara al país, no reúne condiciones que lleven a confinamientos.

El contagio ocurre mediante el contacto estrecho y prolongado con la piel de personas infectadas:

"Con unas buenas medidas higiénico-sanitarias, la utilización del alcohol y el distanciamiento de pacientes sospechosos se puede evitar fácilmente esta enfermedad. No hay que tener relaciones sexuales promiscuas, no tener relaciones sexuales no seguras", manifestó.

Le puede interesar: Ecuador registra seis casos confirmados de viruela del mono de la cepa anterior

Farhat señala que si un familiar presenta síntomas, o se confirma un contagio, hay formas para atenderlo:

"Hay que tener cuidado sobre todo con la ropa, con las sábanas, con las colchas, con los utensilios que el paciente use. Pero luego el familiar que va a entrar en contacto, tendrá que ir protegido con mascarilla. Tendrá que retirar sábana, tendrá que lavarlas inmediatamente en agua, jabón y detergente", comentó.

Si una persona identifica lesiones en su piel, debe acudir a un centro de salud para confirmar si se trata de viruela del mono, o alguna otra enfermedad como varicela.

Lea también: ¿Cuál es el procedimiento para determinar si una persona tiene viruela del mono?

"Son lesiones llamativas, grandes, duras, que empiezan por la cara, se dispersan por la el resto del cuerpo: palma de las manos, planta de los pies. No necesariamente tiene que ser muy abundantes, pueden ser pocas; pero si tienen esa distribución, y sobre todo tienen la característica de grandes, duras o infectadas, hay que pensar que podría ser una viruela símica", apuntó Farhat.

La viruela del mono tiene dos variantes, la Monkey Pox Clado II y la nueva Mpox Clado IB. La primera llegó a Ecuador en 2022, y este año hay seis casos confirmados de esta cepa, que es menos contagiosa. Mientras tanto, la segunda no ha llegado aún al país, de acuerdo al Ministerio de Salud, pero su contagio es mayor.