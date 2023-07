Video sexual en la Aerovía: mujer sufre acoso, al hombre lo despidieron y alistan demanda por violación a la intimidad

La pareja que fue protagonista de un video sexual que se viralizó en redes sociales tras ser captado por el sistema de vigilancia de la Aerovía, en Guayaquil, ha decidido tomar acciones legales contra los responsables de su difusión.

Ambos presentarán una denuncia por violación a la intimidad, un delito contemplado en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona a los responsables con una condena de uno a tres años de cárcel.

Los denunciantes argumentan que la difusión del video sin su consentimiento ha tenido graves consecuencias en sus vidas privadas y profesionales.

En un video subido por el abogado Pavlov Rodríguez, quien ha asumido la defensa técnica de la pareja afectada, el joven que aparece en la imagen dice que por este hecho lo hicieron renunciar de su trabajo, lo que lo deja sin la posibilidad de sostener su hogar cuando él no ha cometido un delito.

Tener sexo en lugares públicos no es delito en Ecuador, sino contravención, pero difundir videos íntimos sí lo es

Además, dice que tenía programada una cirugía en el Seguro Social y que ahora al ya no tener trabajo no podrá hacerlo, pues sus aportes se han interrumpido y ya no tiene atención médica.

La mujer, en cambio, cuenta que sufre episodios de ansiedad pues ya no puede sorportar el acoso sexual de sus vecinos o las propuestas de intimidad a cambio de dinero que está recibiendo desde que se conoció el suceso, el pasado 11 de julio, aunque el hecho ocurrió un mes antes.

Según la normativa legal, aquellos que divulguen datos personales, mensajes de datos, voz, audio o video de otra persona sin su autorización pueden recibir una sanción de uno a tres años de cárcel.

El abogado Pavlov Rodríguez está analizando los fundamentos legales para presentar la denuncia contra la empresa responsable de la custodia del video explícito.

La empresa operadora de la Aerovía anunció un día después de la filtración que había tomado medidas y separado al personal que estuvo involucrado con la grabación, pero esto no es suficiente para la defensa de la pareja, que también demandará al empleador del hombre que fue obligado a renunciar, según su versión.