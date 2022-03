Víctor Araus se queda sin ascenso por segunda vez: lo más probable es que el presidente me cese nuevamente

Por segunda vez, el Consejo de Generales de la Policía Nacional consideró no idóneo para el ascenso al general Víctor Araus, quien en primera instancia ganó una acción judicial que ordenó su reintegro a la institución.

El oficial, a quien la Embajada de Estados Unidos en Ecuador le revocó la visa en medio de las denuncias de la existencia de "narcogenerales", habló con Ecuavisa sobre estas polémicas declaraciones.

Araus nos recibe en su oficina, en el rancho San Vicente, norte de quito, donde funciona la Dirección Financiera de la Policía Nacional y cuenta su situación interna.

"Lo que están esperando son los plazos legales y ahora sí pendientes de no cometer arbitrariedades sobre lo que indican los procedimientos, pero lo más probable es que el señor presidente (Guillermo Lasso) emita un segundo decreto cesándome nuevamente en funciones", dice el oficial.

Arauz salió de la Policía en agosto de 2021, cuando en primera instancia el Consejo le negó el ascenso; sin embargo, se reintegró en diciembre pasado luego de ganar una acción legal, en medio de denuncias contra la entonces comandante Tannya Varela, por presuntas irregularidades en su calificación.

Pero el escandalo estalló después, cuando el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, señaló que su país decidió revocar las visas a siete generales, entre ellos Araus.

"Eso fue una acusación muy grave, el embajador nunca dio nombres de quiénes eran los narcogenerales, pero sí dijo que se les iba a retirar las visas y una de esas personas fui yo y cuando pregunté por qué, el delegado consular me dijo: por información proporcionada a nuestro gobierno. No he huido, no he bajado la mirada, y sigo pidiendo explicaciones".

Reincorporado a la Policía, Araus fue designado director financiero de la institución, pero el 8 de marzo pasado nuevamente se quedó sin ascenso.

El oficial niega cualquier vínculo con el narcotráfico y señala que no existe ninguna investigación abierta en su contra en la Fiscalía por actos delictivos.

Tras la denuncia de que en Ecuador existen "narcogenerales", la Contraloría inició un examen especial al patrimonio y las cuentas bancarias de todos los generales de la institución, y en los próximos días se conocerán los resultados.