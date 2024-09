"Hay esta estrategia de las mafias de reclutamiento de los chicos que están precisamente viviendo en condiciones deplorables", señala Luna.

También inquieta el número de estudiantes que perdieron el año el periodo escolar anterior. La Unión Nacional de Educadores (UNE) estima que son más de 20 mil.

"Cabe señalar que una buena cantidad de estudiantes, que no fueron promovidos, no regresaron a las aulas. Ese no retorno no le permite al Estado tener cifras consolidados", afirma Andrés Quishpe, presidente de este sindicato de profesores.