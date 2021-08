Tregua de 4 días para no incorporar más maestros a huelga de hambre

En respaldo a los maestros que llevan 22 días en huelga de hambre, quemaron llantas y bloquearon el puente de la Unidad Nacional que une a Guayaquil con Durán, pero no fue este el único espacio de la protesta, en Milagro otro grupo también reclamaba atención por parte del gobierno, los educadores defienden las reformas a la ley de educación intercultural que aprobó la anterior Asamblea Nacional y que dispone entre otras cosas el incremento salarial desde el pasado mes de julio: de 527 dólares a 1086 dólares.

Son once provincias donde se desarrollan huelgas de hambre, en Guayaquil, están ubicados en la plaza de San Francisco y comentan que la medida se mantiene.

Un poco más tarde en Quito, se presentaban los resultados de la mesa de concertación que sobre las reformas a la ley orgánica de educación intercultural se había instalado, tres días estuvieron sesionando y al final 7 puntos para un acuerdo.

Pero eso no era todo, el documento que se firmó ratifica que las reformas son necesarias y convoca a todos los actores del sistema educativo a dialogar para encontrar soluciones a este conflicto, le piden a la Corte Constitucional que no se demore en resolver la demanda que ha sido planteada, y dijeron que una cosa es que no vayan a hacer más intensa la protesta y otra muy distinta que se levante la medida de hecho.

Se destacó que el gobierno no participó en esta mesa pese a haber sido invitado, y aunque con acuerdos y compromisos firmados, el problema sigue.