Bloqueos en vías de la Sierra reducen el movimiento en terminales de Quito y Guayaquil

Las terminales terrestres de Quito y el Puerto Principal registran un menor movimiento de pasajeros antes del puente festivo de cuatro días a propósito de la Independencia de Guayaquil.

En la capital, varias rutas hacia el norte del país, como Ibarra y Otavalo, permanecen suspendidas debido a los bloqueos en las vías. En la terminal de Carcelén, las agencias han colocado carteles que informan la suspensión del servicio hacia esas ciudades, mientras que otras aclaran que sí hay atención para la ruta hacia Tulcán.

Según Gabriel Alvear, supervisor del terminal de Quitumbe, "son 13 cooperativas que han dejado de brindar el servicio en el terminal de Carcelén".

Actualmente, solo dos frecuencias hacia Tulcán siguen operando por la vía San Lorenzo, en Esmeraldas. Este desvío prolonga el trayecto a unas 12 horas. Los viajes hacia Ibarra también siguen esa ruta por la Costa, lo que añade cerca de ocho horas al recorrido y eleva el precio del boleto.

"Ahora cuesta veinte dólares, antes costaba cinco", indicó Fanny Andino, quien trabaja en boletería. Por su parte, Alexandra Yaure, también vendedora, señaló: "La gente no viaja por el mismo hecho de que es mucha vuelta por la vía Esmeraldas".

En contraste, la demanda de pasajes hacia la Costa ha aumentado, mientras que los destinos de la Sierra registran menor movimiento.

Desde Quito hacia el sur, las frecuencias operan con normalidad, aunque los viajes a Cuenca y Loja se realizan por la Costa para evitar pasar por Alausí (Chimborazo), donde se reportan bloqueos. "Vamos a Cariamanga (Loja) y se incrementan unas tres o cuatro horas por el recorrido hacia la Costa”, explicó el conductor Xavier Banda.

Tanto en Quito como en Guayaquil se observan agencias cerradas y un flujo reducido de pasajeros en comparación con otros feriados. Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar directamente con las operadoras de transporte para confirmar la disponibilidad de rutas antes de desplazarse.