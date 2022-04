Tania Morales: 'Lo único que pido es un juicio justo para mi hijo'

En una carpeta, Tania Morales lleva guardados los documentos con los requisitos para que su hijo, Santiago Ortega Morales, aplique como aspirante a la Escuela Superior Naval de la Armada Nacional. Todo estaba listo para que continúe con su objetivo, pero este se truncó por un hecho que marcó su vida.

A las 12:55 del domingo 23 de agosto del 2020, el joven de 21 años atacó con bate de béisbol a Bryan C., quien habría asaltado la tienda de víveres en la que trabajaba su hermana, Shantal, en Carcelén, extremo norte de la capital.

Ella dialogó con Ecuavisa.com y relató que Bryan trató de robarle el dinero de la caja y la apuñaló pese a que ella se encontraba embarazada de cuatro meses. “Vino un hombre agresivo y me insultó, llevaba un cuchillo. Me dijo que le entregue todo lo que tenía, pero no lo hice porque estábamos endeudados, me oponía. Me golpeaba porque no le entregaba el dinero, sacó el cuchillo y logró lastimarme”.

En esos momentos, Shantal gritó y le pidió a su hermano que la auxiliara. Santiago llegó de inmediato a la puerta de la tienda y allí golpeó a Bryan con el bate de béisbol en la cabeza, causándole la muerte.

Eso quedó registrado en un video difundido por la Fiscalía y el joven fue sentenciado a 10 años, condena que actualmente cumple en la cárcel del Inca, ubicada en el norte de Quito. “A mi hijo lo apresaron luego de siete meses. Él siempre fue un chico honrado, trabajador y respetuoso, nunca tuvo problemas con la ley”, manifestó Morales.

Añadió que Santiago solo trató de defender a su hermana. “Sí cometió un exceso, esto debe ser probado en derecho, en un juicio justo y con garantías a sus derechos que han sido pisoteados”. A su juicio, la Fiscalía tiene analizar otra vez el caso y e investigar de buena forma, a profundidad. “Lo único que pido es un juicio justo para mi hijo”.

Ella no entiende cómo la Fiscalía utilizó el video como pruebas porque este “nunca fue sometido a pericias para determinar la identidad”. “Esa es una de las tantas irregularidades y vicios procesales en el caso de mi hijo”.

Fiscalía sostiene que el fallecido fue atacado a traición

Por este caso, la Fiscalía emitió un comunicado y asegura que la víctima fue atacada a traición, con un golpe de bate en la cabeza por parte del procesado. “Fruto de ese golpe, Bryan C., quien estaba desarmado, fallece a causa de un traumatismo craneoencefálico”.

El mismo 23 de agosto del 2020, la Policía Nacional buscó al procesado en su vivienda porque hubo delito flagrante, pero no lo encontró. Finalmente, el 6 de febrero de 2021, la Policía lo detuvo y en la audiencia de formulación de cargos Santiago fue procesado por asesinato.

Fiscalía asegura que presentó los elementos de convicción suficientes y un Juez de Garantías Penales ordenó la prisión preventiva, dando paso a una instrucción fiscal de 90 días. La audiencia de juicio fue convocada el 1 de diciembre del 2021. Fiscalía presentó sus alegatos y practicó su prueba documental, pericial y testimonial para fundamentar su acusación por asesinato agravado.

Tras haber escuchado a las partes procesales, un Tribunal de Garantías Penales –de manera unánime– emitió sentencia condenatoria por el delito de homicidio, imponiéndole al procesado la pena privativa de la libertad de 10 años, mínima sanción establecida en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, el Tribunal le impuso una multa de 40 salarios unificados y el pago de una reparación integral de 10 000 dólares. “Los jueces no encontraron la concurrencia de circunstancias de legítima defensa, alegada por el abogado del procesado, establecidas en el artículo 33 del COIP”, dice la Fiscalía. De igual forma, “afirmó que este asalto se produjo con un cuchillo, pero el arma no apareció en la escena. Tampoco los 80 dólares que indicó que fueron sustraídos del negocio”.

La entidad acotó que el ataque a Bryan C. no se produjo en la tienda, sino a cuadras del negocio. Existe una grabación en el que se aprecia cómo el procesado ataca a la víctima por atrás, sin que él tenga la oportunidad de defenderse. “No se evidencia un enfrentamiento”.

Para el 13 de abril del 2022 está prevista la audiencia de apelación a la sentencia de primera instancia. Este recurso fue planteado por la Fiscalía, así como por la defensa del Santiago Ortega

Fiscalía busca que los jueces lo sancionen por asesinato, delito tipificado y sancionado con una pena privativa de la libertad de 22 a 26 años. No obstante, si se consideran las circunstancias agravantes del artículo 47, numerales 5 y 7 del COIP, la pena se incrementaría en un tercio a 34 años y ocho meses.

La defensa del joven, en cambio, busca que se ratifique el estado de inocencia del joven, alegando un legítimo derecho a la defensa, "lo cual ya fue desvirtuado con la prueba de Fiscalía y resuelto por un Tribunal de Garantías Penales, pues se consideró que para el ataque hubo previa planificación".