29 nov 2025 , 09:50

Un sismo se sintió en Quito, la madrugada del 29 de noviembre

El hecho se sintió con mayor intensidad en Lumbisí.

   
    Sismo en Quito( Instituto Geofísico )
Un sismo de magnitud 2.3 despertó a Quito durante la madrugada del 29 de noviembre. Según el Instituto Geofísico del Ecuador, el epicentro se ubicó a 5,19 km del centro de la ciudad, con mayor intensidad en Lumbisí, en el valle sur de la capital.

El evento ocurrió aproximadamente a las 01:16 y tuvo una profundidad de 14 kilómetros. De inmediato, fue seguido por una réplica de menor intensidad, que los ciudadanos también lograron sentir en Cumbayá, Sangolquí, Nayón, Tumbaco y otros sectores cercanos.

Pese a que fue de baja magnitud, varios ciudadanos en redes aseguran que el evento fue más fuerte de lo esperado. Sin embargo, autoridades no han reportado ningún daño en estructuras ni heridos.

