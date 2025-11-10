Ecuador
10 nov 2025 , 10:00

Un sismo de magnitud 3,8, en territorio colombiano, se sintió hasta San Lorenzo, en Esmeraldas

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que ocurrió en su territorio del océano Pacífico, a las 08:18, con una profundidad superficial menor a 30 km.

   
    El sismo tuvo su epicentro en el océano Pacífico, con una profundidad superficial menor a 30 km.( Servicio Geológico Colombiano )
El Instituto Geofísico (IG) informó, este 10 de noviembre, sobre un sismo registrado en la zona costera de Colombia que se sintió hasta Esmeraldas. El evento de magnitud 3,8 tuvo su epicentro en el océano Pacífico.

En primera instancia, el IG reportó que el movimiento telúrico ocurrió a 25.22 km de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que ocurrió en su territorio del océano Pacífico, a las 08:18, con una profundidad superficial menor a 30 km.

Colombia, en el Cinturón de fuego

Al Igual que Ecuador, Colombia se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

El Cinturón tiene forma de herradura y comprende a Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

