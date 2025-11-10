Un sismo de magnitud 3,8, en territorio colombiano, se sintió hasta San Lorenzo, en Esmeraldas

El Instituto Geofísico (IG) informó, este 10 de noviembre, sobre un sismo registrado en la zona costera de Colombia que se sintió hasta Esmeraldas. El evento de magnitud 3,8 tuvo su epicentro en el océano Pacífico.

En primera instancia, el IG reportó que el movimiento telúrico ocurrió a 25.22 km de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano confirmó que ocurrió en su territorio del océano Pacífico, a las 08:18, con una profundidad superficial menor a 30 km.

