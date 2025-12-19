Un sismo en Tena se sintió en Quito y otras ciudades este 19 de diciembre

Un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sismos target=_blank>sismo</a> de magnitud 5.1 se registró la tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025 en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tena target=_blank>Tena</a>, provincia de <b>Napo.</b> El evento se sintió en el <b>Distrito Metropolitano de Quito</b> con moderación. También en <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/naranjal-guayas-15-sismos-instituto-geofisico-GC10561070 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/puerto-lopez-manabi-enjambre-sismico-MH10351937 target=_blank></a>