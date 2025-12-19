Un sismo en Tena se sintió en Quito y otras ciudades este 19 de diciembre

Un sismo de magnitud 5.1 se registró la tarde de este viernes 19 de diciembre de 2025 en Tena, provincia de Napo.

El evento se sintió en el Distrito Metropolitano de Quito con moderación. También en otras ciudades como Latacunga, Lago Agrio.

El Instituto Geofísico (IG) reportó que el temblor se produjo a las 16:59. Tuvo una profundidad de 18 kilómetros, con epicentro a 41,16 km de Tena, Napo.

Hasta la publicación de esta nota, la Secretaría de Riesgos no ha informado si el temblor produjo daños materiales o deja personas heridas.

Por su parte, el Inocar indicó que el sismo no reúne las condiciones para generar un tsunami.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción (hundimiento de placas tectónicas) más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.

