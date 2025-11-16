Un siniestro de tránsito en Limonal, Daule, deja dos muertos y dos heridos

Un siniestro de tránsito en el ingreso a la parroquia Limonal, cantón Daule, provincia de Guayas, dejó dos víctimas mortales y dos heridos cerca del mediodía de este domingo 16 de noviembre.

Por ahora, no hay una versión oficial de cómo ocurrió el fatídico siniestro.

Las víctimas mortales quedaron tendidas en plena vía. Mientras que los heridos fueron llevados al hospital de Daule.

Moradores pidieron a las autoridades colocar un semáforo o emprender otras medidas, ya que aseguran que los siniestros con muertes son frecuentes en ese punto.

Personal de la Policía Nacional y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y una ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Daule colaboran en la emergencia.

La vía Daule-Santa Lucía se encuentra con un fuerte tráfico vehicular

