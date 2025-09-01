Ecuador
01 sep 2025 , 20:54

Pichincha y Sucumbíos: empresas de alimentación y limpieza en hospitales se paralizan por falta de pagos

En una maternidad de Quito, el personal de limpieza colgó los mandiles por falta de pagos. En el Hospital de Sucúa, dejó de trabajar la empresa de alimentación por la misma razón.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Karla Delgado
Canal WhatsApp
Newsletter

El personal de limpieza de la maternidad Luz Elena Arismendi, en el sur de Quito, colgó los mandiles y suspendió sus tareas de aseo este lunes, en protesta por una deuda salarial desde hace cinco meses.

Un centenar de trabajadores, responsables de la limpieza y desinfección en habitaciones, quirófanos y áreas comunes, recorrieron los pasillos del hospital antes de salir a manifestarse en los exteriores.

"Nosotros no hemos incumplido. El personal está absolutamente completo, pero ya para materiales ya no avanzamos, no tenemos ni para un rollo de papel higiénico", relató Eloy Viteri, representante legal de los empleados.

Le puede interesar: El hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, tiene sus perchas de medicamentos prácticamente vacías

Este incumplimiento genera atrasos en pagos de arriendos y en la educación de sus hijos. "Las calamidades que estamos pasando son de todos los compañeros. Hay personas que tienen hijos con enfermedades graves", expresó Luigi Freire, vocero de los trabajadores de limpieza.

Solo durante 2024, en esta casa de salud, fueron atendidas cerca de 200 mil personas que incluso llegaron desde Cotopaxi y TunguraHua .

Problemas se repiten en el Hospital de Sucúa

La crisis también afecta al Hospital Básico de Sucúa, en Morona Santiago, el servicio de alimentación fue paralizado. Los empleados denunciaron que lleva seis meses sin recibir su sueldo.

Donde antes había costales de arroz, legumbres y carnes refrigeradas, hoy solo queda una funda de tallarines y congeladores vacíos. La suspensión del servicio dejó a 50 pacientes y 25 funcionarios sin alimentación.

Según el proveedor Eduardo Holguín, el Ministerio de Salud no le paga desde enero y la deuda asciende a USD 185 mil. Relató que no ha recibida respuesta alguna.

Lea también: Militarización y silencio en hospitales públicos: pacientes y médicos bajo presión

Los 13 guardias de seguridad también están impagos y desde el viernes abandonaron sus puestos. La empresa contratada para este servicio no recibe pagos desde hace cuatro meses. Hoy, los pasillos del hospital permanecen desprotegidos.

El director del hospital, Pablo López, reconoció la gravedad de la situación: "Al momento estamos en un plan de contingencia para poder ver cómo gestionamos un plan de alimentación, que es lo que nos interesa un poco más. Lo que es el personal médico y el personal de guardia se le ha explicado la situación y esperamos que esta semana se pueda resolver".

.El Ministerio de Salud no ha dado respuestas sobre estas paralizaciones y las deudas con las empresa que brindan los servicios.

Temas
Ministerio de Salud
hospital
pagos
crisis salud
Ecuador
Pichincha
Sucumbíos
Noticias
Recomendadas