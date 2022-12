Comunidades de Cotopaxi piden ayuda debido a una sequía prolongada

Por ejemplo, en Mollepamba , perteneciente a Saquisilí, alrededor de 90 familias que tenían previsto cultivar sus productos para la Semana Santa , hoy consideran que esa meta no se cumplirá.

"No es que a la semana que no llueve estamos diciendo 'sequía'. Esto ya se viene dando. Imagínese, ya son seis meses que no llueve", dijo a Ecuavisa Luis Vargas, dirigente de la parroquia Mollepamba.

Mientras que, en la parroquia rural de Poaló, en Latacunga, María Tocte buscaba alimento para sus animales.

Comenta que tenía tres vacas que producían 30 litros de leche a la semana y que ese era su sustento de vida, no obstante, luego de cinco meses de sequía, uno de sus animales murió porque no tenía qué comer.

En la Gobernación de Cotopaxi se ha conformado una mesa técnica de expertos en meteorología para que se investigue este fenómeno.

Según el gobernador de la provincia, Oswaldo Coronel, en enero se tendrán los primeros resultados de los análisis, pero adelantó que se prepara ayuda para los agricultores.

Esta prolongada sequía ha causado que familias completas migren de las zonas afectadas.

