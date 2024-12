La apertura del proceso de Licitación Pública Internacional de Bienes y Obras del Proyecto Interconexión Eléctrica Ecuador – Perú, a 500 mil voltios, tramo ecuatoriano, se realizó este lunes 23 de diciembre de 2024 y seis empresas presentaron sus ofertas.

Se lo hizo con la presencia del viceministro de Electricidad, Fabián Calero Freire; el gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP, Gustavo Sánchez; el gerente de la Unidad de Negocio Transelectric, Raúl Villafuerte, los delegados de las firmas oferentes y la comisión evaluadora.

Las ofertas recibidas corresponden a las empresas Xian Electric Engineering Co. Ltda., Shanghai Electric Power Transmission & Distribution Engineering Co. Ltd., Hei-Hengtong Joint Venture (Harbin Electric International Co. Ltd.), Kalpataru Projects International Limited y Consorcio de JSPDI y JEPCC1.

Para Calero, la convocatoria internacional permitió que las empresas más importantes del mundo presenten sus mejores ofertas y así el país se pueda beneficiar con una gran obra, que marcará un antes y un después en cuanto a interconexiones eléctricas.

