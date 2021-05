Sector bananero toma medidas para impedir llegada de un hongo a Ecuador

La presencia del "Fusarium Raza 4" en territorio peruano enciende nuevamente las alertas. Afecta a las musáceas, es decir a las plantaciones bananeras, y tomando en cuenta la importancia, el peso económico que tiene este sector en el país, la cantidad de empleos que genera, el asunto es grave.

"Este es un problema para la producción ecuatoriana más grave que el coronavirus, porque el hongo no tiene vacuna, no tiene fungicida identificado", explicó Juan José Pons, representante del sector bananero.

La Prefectura del Guayas convocó a una reunión de las autoridades provinciales donde se cultiva banano. Estuvieron, además, otros actores del sector. Allí el ministro de Agricultura, Xavier Lazo, contaba que los mapas de riesgo están actualizados y que tienen claro que se debe apoyar al sector privado para que implemente las políticas que desde lo público se vienen analizando.

"La industria bananera logra que otras cadenas agroalimentarias del país sean subvencionadas. Es decir, no es lo mismo un costo del cartón del mango sino estuviera el cartón de banano. No es lo mismo la cantidad de navieras que tenemos en nuestros puertos si no tuviéramos el banano", afirma Xavier Lazo.

El "Fusarium Raza 4" puede acabar con una plantación bananera en poco tiempo. Por eso se busca definir las competencias que cada uno tiene ante este riesgo, para proteger, sobre todo, a los productores más pequeños.

"Quienes en cada siembra, siembran su patrimonio. Es decir que es muy difícil que ellos tengan la condición económica para poner arcos de seguridad. Por lo que debemos asumir que nosotros tenemos que hacer el trabajo de comunicación, prevención", dijo la prefecta de Guayas Susana González.

En este encuentro se dijo que se elevó a política de Estado que el 1 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) agropecuario irá destinado a investigación. Y eso es importante para afrontar amenazas como la el "Fusarium Raza 4". Y eso es bastante dinero en un país agroexportador como el Ecuador.