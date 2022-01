Santiago Olmedo: Fiscalía y jueces justifican sentencia contra el policía por "extralimitación de funciones"

La Fiscalía General del Estado (FGE) y el tribunal de Chimborazo que sentenció al policía Santiago Olmedo, quien en junio pasado frustó un asalto y mató a dos delincuentes, aseguran que el uniformado sí se extralimitó en sus funciones, por lo que justificaron la condena en contra del agente.

Los jueces Miguel Guambo, Jhoni Badillo y Washington Moreno, quienes conformaron el tribunal que de forma unánime condenó este miércoles 19 de enero a Olmedo, señalaron en el fallo que: "el procesado realizó más de una docena de disparos en contra de los occisos, sin emplear el uso de la fuerza, ni los principios de proporcionalidad y necesidad, lo que vulnera el derecho a la vida (...). Estamos frente a una extralimitación de funciones".

De su lado, el fiscal Patricio Parco, quien acusó a Olmedo, indicó este jueves que todas las pruebas y pericias, balísticas y forenses, confirman que el agente disparó a matar, sin justificación.

"No encontramos ningún tipo de evidencia física que se desprenda que hubo una agresión. No quedó nada más que en su testimonio rendido en el juicio y su prueba no fue presentada, lo que es más, luego se acogió al silencio, ni Fiscalía ni la acusación particular pudimos contraexaminar", dijo Parco a Ecuavisa.

La condena contra Olmedo provocó indigación entre la ciudadanía y las autoridades. El presidente Guillermo Lasso y la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, rechazaron la decisión judicial calificándola de "incomprensible" e "insólita".

Sobre estos pronunciamientos, el fiscal acotó: "Invito a la ciudadanía a que nos informemos por los medios adecuados, nos enteremos del caso, y una vez enterados del caso podamos emitir una opinión, y lo mismo a las autoridades".

- 11 de junio de 2021 -

Santiago Olmedo fue condenado a tres años y cuatro meses de cárcel por matar a dos delincuentes en medio de un robo armado en Riobamba, por un delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

La mañana del 11 de junio de 2021, en el barrio San Miguel de Tapi, en Riobamba, tres servidores policiales -entre ellos Olmedo- se movilizaban hacia Quito cuando observaron que un adolescente era víctima de robo.

Uno de los delincuentes huye del lugar y corre varias calles hasta lograr subirse a una motocicleta conducida por su cómplice.

Es ese momento que Olmedo usa su arma de dotación y dispara "más de una decena de veces por la espalda a los ocupantes de la motocicleta", relata la Fiscalía.

Henry Brayan C. S. y Diego Fabián M. S. (como los identifica la FGE) murieron de inmediato.

- Un policía muerto -

La sentencia contra Olmedo se dio a conocer horas después que un agente, de 39 años, fuera asesinado por delincuentes que llegaron a asaltar un local de venta de comidas rápidas en Samanes, norte de Guayaquil.

El sargento Freddy Laaz Vélez, quien estaba comiendo en el establecimiento junto a su esposa, enfrentó a tres ladrones disparándoles en al menos seis ocasiones. En este cruce de balas, un malhechor también murió.

En este epidosio, Laaz ofrendó su vida para tratar de frustrar un asalto, por lo que el caso de Olmedo ha conmocionado a la ciudadanía, que reclama más garantías judiciales para los servidores policiales que deciden enfrentar la delincuencia, debordada en ciudades como Guayaquil.

La pena por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio es de hasta 13 años. Sin embargo, el tribunal que sentenció a Olmedo consideró atenuantes y redujó la condena.

Santiago Olmedo fue castigado con una sentencia de primera instancia, es decir aún no irá a la cárcel. Deberá continuar usando grillete electrónico y cumplir con otras medidas cautelares hasta que se resuelva el recurso de apelación que su defensa ya anunció que presentará.

El presidente Guillermo Lasso aseguró que respaldará al policía en este litigio.