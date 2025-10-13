Paro Nacional | Santiago Gil, asistente de cámara de Ecuavisa, sufrió una fractura de mano por toletazo de policía

Este domingo 12 de octubre, durante las <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/en-vivo-marcha-quito-paro-nacional-12-de-octubre-HF10265046 target=_blank>protestas en Quito</a>, se registraron cinco agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública. Una de ellas al asistente de cámara y operador del dron de<b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/convoy-ayuda-humanitaria-militares-ibarra-HF10268528 target=_blank></a>