Paro Nacional | Santiago Gil, asistente de cámara de Ecuavisa, sufrió una fractura de mano por toletazo de policía

Este domingo 12 de octubre, durante las protestas en Quito, se registraron cinco agresiones a la prensa por parte de la fuerza pública. Una de ellas al asistente de cámara y operador del dron de Ecuavisa, Santiago Gil, quien cubría la manifestación. "Viene la Policía pegándoles a los manifestantes, al que era y al que no era. Entonces yo alzo las manos y digo 'tranquilo, soy prensa, estoy grabando con el dron, que está en el aire'. Alza el tolete y me da en la mano. Fue un miedo que me iban a seguir pegando. Ya vi tres policías más iban a hacer lo mismo. Y dije mejor corro", contó Santiago. LEA: Ministro Reimberg dice que unas 1 000 personas en Cotacachi impedirán paso de convoy militar

Santiago Gil: "La persona que me pegó sabe que no le va a pasar nada"

El uniformado le fracturó su mano derecha, ocasionándole una incapacidad de 28 días que podría extenderse por meses si necesita una operación. "Para mi trabajo, la mano es todo. No puedo hacer nada más si la mano no está bien", agregó. Lo atendió la Cruz Roja y lo llevaron a un hospital. "Las personas de la recepción se regresaban a ver y decían, '¿fue la Policía? Entonces no necesita un parte, ¿a quién le va a decir? ¿A otro policía?". 20 minutos después de su ingreso al hospital, recibió la visita de un policía. "¿Una denuncia al Estado? Sí, pero eso si quieres, si te sientes bien", le dijo el uniformado. "La persona que me pegó sabe que no le va a pasar nada", concluyó.

Agresiones a la prensa no son aisladas