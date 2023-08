En la junta se analizaron los mecanismos para proteger la riqueza marina de las Islas Galápagos, ante la amenaza de la pescal ilegal no declarada, no reglamentada y el riesgo que representan las rutas del narcotráfico para el archipiélago.

"La OMI puede contribuir a eliminar, o por lo menos a reducir estos problemas de crimen en el mar, incluyendo la pesca ilegal no reglamentada y el tráfico de droga", señaló el secretario Lim, aunque no no precisó cómo lo harán.

La riqueza marina de Galápagos está en riesgo por la presencia constante de flotas chinas, de más de 200 embarcaciones, que realizan faenas de pesca al borde del la zona económica exclusiva y de áreas protegidas.