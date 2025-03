Los refugios de animales rescatados también están en crisis por las lluvias

Las intensas lluvias han convertido los albergues de animales rescatados en espacios inundados y llenos de lodo. Sin apoyo estatal ni municipal, la mayoría de estos refugios sobreviven con autogestión y donaciones. A esto se suma la falta de un censo oficial, lo que impide conocer cuántos animales están en riesgo y cuántos han sido afectados por la emergencia invernal.

En Samborondón, el refugio Alma Animal enfrenta una situación crítica. Sus cinco hectáreas de terreno están cubiertas de lodo y agua estancada, afectando el bienestar de sus residentes. Los 80 perros que solían correr libremente ahora permanecen encerrados en caniles, mientras que otros buscan refugio para evitar mojarse. En la zona de los gatos, una de las cuatro áreas destinadas a su cuidado quedó anegada, obligando a trasladar a varios a hogares temporales.

El problema se repite en otras provincias afectadas por el invierno. En Portoviejo, el refugio PASCA, ubicado en la comunidad de Estancia Vieja, quedó destruido en un 90 %. Su propietaria no solo depende de ayuda privada, sino que también invierte un promedio de 500 dólares mensuales para alimentar a sus 54 perros, tres gatos y dos burros.

La falta de asistencia gubernamental agrava la crisis en estos espacios que, pese a su rol en la protección de la fauna urbana, operan sin respaldo oficial.

Mónica Cabrera, vocera de la Fundación Rescate Animal Ecuador, advierte que la ausencia de una política integral de atención a los animales en emergencias impide planificar soluciones efectivas. "Sin datos, no se pueden tomar decisiones. No sabemos cuántos animales han muerto o cuántos están en riesgo", señaló. Además, recordó que esta problemática no solo afecta a los defensores de los animales, sino a toda la población, ya que la proliferación de enfermedades podría derivar en epidemias.

Ante esta crisis, Ecuavisa consultó a los municipios de Guayaquil, Manta, Cuenca y Samborondón sobre la situación de los refugios en sus jurisdicciones. Solo Samborondón respondió, pero indicó que no maneja información al respecto, evidenciando la falta de seguimiento gubernamental en esta problemática.

Mientras tanto, los refugios continúan en la lucha diaria por sostenerse. Sin recursos ni infraestructura adecuada, dependen de la solidaridad ciudadana para mitigar los efectos del invierno.