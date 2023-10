Los niveles de radiación ultravioleta están "muy altos" y "extremadamente altos" este miércoles 4 de octubre en casi todo el Ecuador. Solo algunas zonas de Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Galápagos tienen un índice "alto", el menor rango en la escala pronosticada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) para esta jornada.

El organismo recomienda evitar una exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

La temperatura podría llegar hasta los 26° Celsius (C) en Quito y 35° C en Guayaquil. El Coca, en la provincia de Orellana, podría alcanzar la más alta temperatura este miércoles, llegando incluso a los 38° C.

En Esmeraldas se espera que el pico máximo llegue hasta los 31° C. En Manta, a los 32° C; en Cuenca, a los 26° C; y en Ambato, a los 25° C