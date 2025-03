La ANT inhabilitó radares en Durán que emitían multas sin autorización ni calibración

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) inhabilitó los radares de velocidad que operaban en el cantón Durán sin estar calibrados. Según el titular de la entidad, el operador de los dispositivos emitió multas sin notificar a la ANT, lo que derivó en la suspensión de los aparatos.

Jaime Garaycoa, un ciudadano afectado, acudió este lunes 10 de marzo a la oficina de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD) para impugnar una multa por exceso de velocidad registrada el pasado 3 de marzo en la avenida Nicolás Lapentti. El ciudadano aseguró que no cometió la infracción y cuestionó la notificación, ya que los radares fueron suspendidos desde enero. "No estaban trabajando. Siempre pasamos por ahí y nunca ha pasado nada. Esta multa es injusta porque supuestamente esos artefactos no estaban operativos", expresó.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) había ordenado en diciembre de 2024 la suspensión de multas de radares por 180 días, debido a numerosas quejas de transportistas. En la disposición se establecía que los dispositivos debían permanecer apagados hasta que se realizara un protocolo de calibración. Sin embargo, la ANT detectó que, en Durán, los radares seguían operativos sin autorización.

Alejandro Lascano, director ejecutivo de la ANT, explicó que los dispositivos fueron clausurados el 17 de enero por incumplir la orden del MTOP, pero la semana pasada se descubrió que seguían funcionando.

"Estamos inhabilitando los radares que no tienen certificación de calibración del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)", indicó Lascano.

Además, mencionó que las multas se estaban emitiendo directamente a los conductores a través de la plataforma de la ATD, sin pasar por los sistemas de la ANT, lo que constituye una acción ilegal.

Lascano informó que se están tomando acciones legales contra el operador de los dispositivos y la ATD por la emisión de sanciones fuera del procedimiento establecido.

Por su parte, la ATD emitió un comunicado en el que informó que el consorcio Seguridad Vial de Durán (Sevidu), aliado estratégico encargado de los radares, retiró los sellos de clausura el 24 de febrero para realizar pruebas y calibraciones junto con un laboratorio acreditado.

Además, indicó que las multas generadas por los radares suspendidos desde el 17 de enero podrán ser impugnadas ante la Función Judicial. No obstante, los conductores afectados deberán decidir entre contratar un abogado para presentar el reclamo y esperar el proceso, o pagar el valor de la infracción notificada.

La ANT precisó que 11 radares, 14 paletas y 13 fotomultadores están inactivos para operar en Durán.