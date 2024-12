En el caso de Guayaquil , una ciudadana indicó que en Sauces, en el norte, no había muchos vehículos a las 07:00, cuando suele ser una hora pico. "Yo paso por la Pedro Menéndez, que es como una de las principales vías que conecta el norte con el centro, y todo fluyó con normalidad. No había tanto carro como otras veces", indicó.

"El centro y el norte de Guayaquil hay menos tráfico que el habitual. No es que las calles están vacías, solo que no hay tanto carro", refirió otro ciudadano. El Puerto Principal suele caracterizarse por su congestión vehicular, ya que su parque automotor es de 750 000 vehículos aproximadamente, según datos de la ATM.

Circular en vehículo en las calles de Quito resultó más sencillo este viernes.

"Tipo 09:00 en la Autopista General Rumiñahui no hubo tráfico excesivo, tampoco en las inmediaciones del Coliseo Rumiñahui, me pude movilizar rápido. Incluso en la zona del Quicentro Norte no estuvo saturado de carros", contó un conductor.

En Carcelén el tráfico de autos fluyó con sencillez, mientras que sí hay congestión en la avenida Galo Plaza por los trabajos de repavimentación en la zona.

Otra ciudadana que circuló por la avenida Eloy Alfaro aseguró que lo hizo sin ningún problema.

En el caso de la av. Simón Bolívar, una de las más transitadas de Quito, "hubo poca presencia de vehículos a diferencia de otras ocasiones".

En otros puntos como La Floresta sí había un tráfico moderado.

