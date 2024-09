Las llamas, según informó el Municipio capitalino, generan grandes columnas de humo y partículas contaminantes que son trasladadas por el viento y pueden afectar la salud no solo de personas, sino de animales silvestres y domésticos.

La veterinaria Juliana Moscoso explicó a Ecuavisa.com que inhalar humo puede irritar los ojos y las vías respiratorias de las mascotas, especialmente en perros y gatos.

Lea también: Cuida a tu mascota del sol y las altas temperaturas

Las afecciones se presentan con síntomas como tos o arcadas, ojos enrojecidos o llorosos, secreción nasal, dificultad para respirar, y llegar a vómitos o diarrea. En estos casos, debe llevar de inmediato al animal a una clínica veterinaria.

Según la especialista, las mascotas no pueden utilizar mascarillas, pues no están diseñadas para ellos y no les ofrecen protección.