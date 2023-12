Primero fue la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos, FDA, la que confirmó la existencia de niveles elevados de plomo en un puré ecuatoriano de manzana con canela. El producto se exportaba a ese país.

El 21 de diciembre, la Pontificia Universidad Católica corrobora estos hallazgos luego de un análisis en sus laboratorios. Aunque al principio se hablaba de que la contaminación provenía de la canela, los investigadores manejan la teoría de que la contaminación estaría en los ingredientes importados.

"Hemos hecho los análisis de las ramas de canela y no hay (plomo). No existe contaminación, no hay plomo ni cromo en esas concentraciones en ninguna de las ramas", dijo a Ecuavisa Hugo Navarrete, director de Investigación de la PUCE.