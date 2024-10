En la comunidad de Caldera, del cantón Bolívar, en Carchi, hay 300 agricultores que cultivan 100 hectáreas de limón, mango y cebolla. La sequía mantiene las tierras resquebrajadas, incluso el polvo se levanta en medio de los cultivos.

La producción agrícola disminuyó a la mitad; en el caso del limón, su cáscara presenta manchas amarillas y su pulpa está seca.

Marcelo Folleco tiene 500 plantas de mango que normalmente producían dos quintales cada una. Hoy apenas cosecha medio quintal, generándole pérdidas por USD 4 000.

“Se secan los árboles, los frutos no dan, como ustedes ven el limón, el mango igual se le ve así, pero no cargan, por eso los árboles están decaídos, no tiene fuerza”, contó el agricultor.

Las aguas de la quebrada La Changona, de 8.5 km, eran usadas para el riego de los cultivos; sin embargo, su caudal disminuyó a la mitad; los agricultores deben contratar tanqueros con un costo de USD 150 para irrigar las plantaciones.

“Cuando no llueve se invierte USD 100 por planta para que produzca más, y ahora toca invertir el doble porque no llueve, porque toca ver un tanquero para que nos dé regando”, señaló otro productor dela zona.

