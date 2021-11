Presuntos miembros de las FARC exigen pagos para permitir el paso a frontera

En este video se observan a supuestos integrantes de las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, FARC, con armas, asegurando estar presentes en el poblado fronterizo de Urbina, en Tulcán, exigiendo pagos a quienes pagos a quienes cruzan por los caminos clandestinos.

"Los conductores sigan aportando, los señores de las fincas también para que nos sigan colaborando y todos los transportistas que no colaboren si no colaboran no están aptos para trabajar en la zona",

Además, amenazan a las personas que se tomen su nombre, pues en julio pasado se reportó un enfrentamiento en el vecino país, a causa de sujetos que cobraban dinero por usar los pasos ilegales.

Estos reportes han activado a las unidades especializadas de la Policía y del Ejército de ambos países.

La población está alarmada ante la posible presencia de estos grupos irregulares.

A raíz del cierre del puente internacional de Rumichaca en marzo del 2020 por la pandemia, proliferaron los pasos irregulares y la pugna por controlarlos.

En ese sector de la provincia del Carchi, se han detectado 5 pasos informales por los que se estiman, transitan cerca de dos mil personas por día, y por los que ahora hay una pugna de poder.