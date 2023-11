Tal es el caso de los neumáticos , los cuales se deben encontrar en óptimas condiciones, tanto a nivel de presión de aire como su labrado, porque así se evitará que el auto se deslice o derrape involuntariamente. Lo mismo sucede con la revisión oportuna de los frenos, los niveles de líquidos, el estado de las plumillas de los limpiaparabrisas , etc.

Si detener la marcha y esperar a que la lluvia cese no es una opción viable, lo ideal es que el conductor analice detalladamente y elija la alternativa de ruta más segura . Durante lluvias intensas es preferible evitar transitar por puentes , ya que pueden presentarse daños estructurales. Así mismo, deben evitarse los túneles, caminos irregulares o vías con pendientes pronunciadas , que pudieran estar inundadas.

La visibilidad en estas condiciones es clave , por lo tanto, se recomienda mantener las luces del auto encendidas , incluso si es de día. No es aconsejable optar por las luces altas o faros de niebla. En cuanto al parabrisas, contar con unas plumillas en buen estado es primordial, así como con un sistema de defroster en el aire acondicionado, que permita, en caso de ser necesario, desempañar el parabrisas.

Si al motor del vehículo le ingresa agua, se dañará. Por ese motivo no se recomienda transitar por zonas que estén inundadas. En caso de que sea posible, lo mejor alternativa será parquear el auto en una zona que sea alta, donde no suba demasiado el nivel del agua, y esperar a que las lluvias cesen. Si esto no es posible, la sugerencia es que el conductor trate de evitar calles que tengan corriente, o en donde existan vehículos altos que puedan generar olas, ya que estas podrían hacer que el agua ingrese al motor. La conducción idónea sería alrededor de los 20 km/h, evitando acelerar y frenar de manera brusca.

