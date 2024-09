El resultado del referendo fue considerado histórico y celebrado por organizaciones ambientalistas como un hito en la conservación de la naturaleza, pero hasta ahora no se ha hecho efectivo.

El 30 de agosto se cumplió el plazo inicialmente considerado para la paralización de las actividades petroleras y el gobierno no solo no lo ha cumplido, sino que ha presentado un informe ante la Corte Constitucional en el que indica que no podrá completarla antes de cinco años y cinco meses en el mejor de los casos, diez en el peor.