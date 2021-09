Plan para contribuciones espera aportes para sector educativo

La ministra de Educación explicó los cinco puntos en que el sector privado y la sociedad civil podrán contribuir en el plan denominado 'Apadrina una escuela'. El Gobierno dice que busca acelerar la recuperación del área educativa con este proyecto.

El programa pide contribuciones en cinco puntos: útiles escolares, dispositivos tecnológicos y conectividad para internet, alimentación escolar e intervención integral con equipamiento y otras acciones.

Las donaciones no van a fondos públicos, sino que se entregan directamente a las instituciones. El punto más álgido sería sobre la infraestructura, pues 10 mil de las 12 mil instituciones educativas públicas del país necesitarían adecuaciones y ser intervenidas para recibir a los estudiantes.

Son $650 millones para una intervención ideal. Esto, cuando el recorte de presupuesto en el área educativa ha venido desde el gobierno de Lenín Moreno.

La ministra María Brown admitió que en la proforma del actual régimen también ocurre esa reducción en el presupuesto asignado. La ministra mencionó otros datos alarmantes: 1.4 millones de estudiantes no están en condiciones de vida adecuadas y no podrían alcanzar a cubrir los costos de una lista de útiles o que el 50% de instituciones educativas no posee conectividad a internet, esto en época de pandemia.