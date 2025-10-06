Así puedes consultar el valor de las pensiones y matrículas de los colegios en Ecuador

El Ministerio de Educación habilitó desde este lunes 6 de octubre un link para que los padres puedan verificar los valores máximos autorizados que los colegios particulares y fiscomisionales del país pueden cobrar por concepto de matrícula y pensión.

En el portal se pueden realizar búsquedas por zonas, provincias, cantones y parroquias. Una vez seleccionados los filtros, el sistema despliega la lista de instituciones con los montos aprobados.

En Ecuador existen 3 109 instituciones educativas particulares que acogen a 794 279 estudiantes. En el caso de los colegios fiscomisionales, son 606 planteles con una matrícula total de 255 320 alumnos.