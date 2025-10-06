Ecuador
06 oct 2025 , 17:02

Así puedes consultar el valor de las pensiones y matrículas de los colegios en Ecuador

El Ministerio de Educación habilitó un link para verificar valores máximos. En Ecuador hay colegios que cobran hasta USD 1 348 mensuales por pensión.

   
  • Así puedes consultar el valor de las pensiones y matrículas de los colegios en Ecuador
    Imagen de archivo de un salón de clases. ( Ministerio de Educación )
El Ministerio de Educación habilitó desde este lunes 6 de octubre un link para que los padres puedan verificar los valores máximos autorizados que los colegios particulares y fiscomisionales del país pueden cobrar por concepto de matrícula y pensión.

En el portal se pueden realizar búsquedas por zonas, provincias, cantones y parroquias. Una vez seleccionados los filtros, el sistema despliega la lista de instituciones con los montos aprobados.

Lea también: Los 10 colegios más caros de Guayaquil, según el Ministerio de Educación

En Ecuador existen 3 109 instituciones educativas particulares que acogen a 794 279 estudiantes. En el caso de los colegios fiscomisionales, son 606 planteles con una matrícula total de 255 320 alumnos.

  • En Guayaquil, el valor máximo de la pensión por bachillerato en el plantel más caro es de USD 823.
    En Guayaquil, el valor máximo de la pensión por bachillerato en el plantel más caro es de USD 823. ( Captura de pantalla Ministerio de Educación )
  • En Quito, las pensiones en el colegio más costoso pueden alcanzar los USD 1 348 mensuales.
    En Quito, las pensiones en el colegio más costoso pueden alcanzar los USD 1 348 mensuales. ( Captura de pantalla Ministerio de Educación )

Le puede interesar: Regreso a clases Ecuador: estos son los 10 colegios más costosos de Quito

En Quito, las pensiones en el colegio más costoso pueden alcanzar los USD 1 348 mensuales. En Guayaquil, el valor máximo de la pensión por bachillerato en el plantel más caro es de USD 823. Y en Samborondón, el colegio más caro cobra USD 1 148 cada mes.

El objetivo de esta herramienta, señaló la cartera de Estado, es garantizar transparencia y evitar cobros indebidos en el sistema educativo privado y fiscomisional del país. Si existen cobros excesivos, puede denunciar al número 1800-EDUCACIÓN o mediante un correo electrónico al [email protected].

Consulte las pensiones en este link.

