21 oct 2025 , 08:45

Paulina Tamayo, cantante ecuatoriana, falleció a los 60 años

Conocida como 'La Grande del Ecuador', Paulina Tamayo compartió tarima con artistas musicales como Juan Gabriel y Jose Luis 'El Puma' Rodríguez.

   
    Paulina Tamayo durante un concierto.( Redes sociales )
Paulina Tamayo, cantante ecuatoriana, falleció a los 60 años de edad, informaron las cuentas oficiales de sus redes sociales este martes 21 de octubre.

"La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador", se publicaron en sus redes.

Por ahora, no ha trascendido la causa del deceso. A inicios de mes tuvo un evento artístico en Quito y el 17 de octubre participó de una entrevista televisiva en su cafetería de la capital.

LEA: Paulina Tamayo, cantante ecuatoriana, se viraliza en tiktok: se unió a un trend de maquillaje

Paulina Tamayo nació en Quito, el 14 de abril de 1965. Realizó giras internacionales donde compartió escenarios con figuras de la música como Alci Acosta, Roberto Carlos, Juan Gabriel, El Greco, Los Panchos, Lola Flores, Los Visconti, Daniel Santos, Leo Dan, Rocío Durcal, Jose Luis Rodríguez 'El Puma', entre otros.

En su repertorio de canciones constan:

  • Collar de lágrimas
  • Cuando vengo nomás vengo
  • Ya no te quiero, pero...
  • Amor, dolor
  • No hago falta a nadie
  • Avecilla
  • Parece mentira

    • Además, ha sido merecedora de una decena de galardones. El primero lo obtuvo cuando apenas tenía cinco años de edad.

  • 1970: 1er Lugar Artista Profesional en el “Festival Colombo Ecuatoriano” realizado en Rumichaca promovido por Radio Éxito. (5 años de edad)
  • 1977: 1er Lugar Artista Internacional “Festival Latinoamericano Juventudes” en Acarigua, Venezuela
  • 2010: Artista Taquillera del Año entregado por la Asociación de Empresarios y Productores Musicales del Ecuador
  • 2013: Artista Sold Out entregado por la Prensa Norteamericana, Los Ángeles, California.
  • 2015: Galardón Estrella Latina otorgado por la Prensa Española, Madrid, España.
  • 2018: Ecuadorian Music Award by Premios Unidad en New York City, New York.
  • 2020: Premio Trayectoria del Año otorgado por los Premios Armony Music.
