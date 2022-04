Pasaje en ciertos buses urbanos de Durán costará cinco centavos más

El Concejo Cantonal de Durán aprobó un incremento de cinco centavos en el precio del pasaje de los buses urbanos que cuenten con aire acondicionado, áreas para personas con discapacidad, entre otras características. Sin embargo, ese valor será temporal y podría aumentar.

Hasta ayer, el pasaje en todos los buses urbanos de Durán costaba 30 centavos. Según el alcalde Dalton Narváez, solo se podrá cobrar 35 centavos en las unidades que van mejorando su servicio y cumplan con once parámetros.

"Si en seis meses ellos cumplen y la gente está contenta con esa tarifa diferenciada en los carros que cumplan con estos 11 requisitos, se podrá revisar para ver si se sube esos otros cinco centavos", dijo el regidor, por lo que en septiembre el valor del pasaje en los buses urbanos podría alcazar los 40 centavos.

No obstante, Narváez también dejo abierta la posibilidad de que este aumento sea derogado si las cooperativas de transporte no realizan mejoras en sus unidades.

La resolución municipal provocó protestas de ciudadanos y de un grupo de transportistas.

Los primeros se oponen a cualquier tipo de alza, mientras que los segundos, que aseguran no poder comprar buses nuevos o invertir en sus unidades, dicen que se los está excluyendo.

"No queremos alza de pasaje, ya se acercan las clases y no va a haber respeto para nuestros estudiantes", dijo una mujer que protestaba contra la decisión del Concejo Cantonal.

"En mi operadora no tenemos ese servicio, no estamos en posición de cambiar. Pretenden subir con reforma de ordenanza. Los ciudadanos no quieren accesorios, quieren seguridad", reclamó Ángel Parra, un transportista.

Ahora los ciudadanos de Durán tendrán dos opciones para pagar el pasaje urbano, no obstante, los desacuerdos entre el gremio de transportistas se mantienen.