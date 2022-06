Mercado Mayorista de Quito amanece cerrado; manifestantes se concentran en los exteriores

El Mercado Mayorista, ubicado en el sur de Quito, amaneció cerrado este 16 de junio de 2022. Los manifestantes se concentraron en los exteriores del principal centro de abastecimiento de la capital, en este cuarto día de movilizaciones a escala nacional.

Los manifestantes dicen que no van a abrir, hasta no tener respuesta de las autoridades, se concentran en los exteriores y queman objetos. La Policía acudió al lugar para resguardar las instalaciones, y todavía no se registran actos violentos.

Cierre de vías y estaciones de transporte público en Quito

Los comerciantes de otros mercados llegaron hasta el lugar para comprar sus productos y abastecerse, sin embargo se encontraron con el Mercado Mayorista cerrado. Uno de los perjudicados indica que se podrían cerrar los demás centros de venta de productos alimenticios, al no tener qué comercializar.

En el Mercado de San Roque, el equipo de Televistazo no pudo realizar su cobertura por amenazas de los comerciantes. Sin embargo, en los exteriores se pudo constatar la concentración de algunos manifestantes. Al parecer, se habrían unido los mercados del centro, norte y sur de la capital a la jornada de movilizaciones.

Cerca de las 08:40, la Unidad de Mantenimiento del Orden controló la situación y logró despejar a los manifestantes, las actividades habrían retornado a la normalidad.

Cerca de las 10:00, se conoció que el Mercado Mayorista ya está abierto y habilitado para los usuarios y comerciantes.