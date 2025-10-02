Ecuador
02 oct 2025 , 19:36

Paro nacional Ecuador | Bloqueos y enfrentamientos complican el tránsito en Bolívar

Montículos de tierra, árboles y quema de llantas mantienen cerrados al menos ocho tramos viales. Comuneros y fuerzas del orden se enfrentaron en Quindigua.

   
Fuente:
Registro
Televistazo
Montículos de tierra, árboles, piedras y quema de llantas impiden la circulación en al menos ocho tramos viales de la provincia de Bolívar.

En esta última, el intento de las autoridades por habilitar el paso terminó en incidentes.

En el sector de Quindigua, comuneros se enfrentaron a uniformados de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. El uso de gas lacrimógeno obligó a los manifestantes a replegarse hacia las montañas.

90 agentes, acompañados por el gobernador de Bolívar, Andrés Pozo, intentaron mediar con la comunidad para rehabilitar la vía, donde decenas de vehículos permanecen varados desde la tarde del miércoles.

Quote

“Justamente para que los emprendedores, los transportistas, los trabajadores puedan llegar a su lugar de trabajo, puedan vender su producto”, expresó Andrés Pozo, gobernador de Bolívar.

En la vía estatal E491, maquinaria del Ministerio de Transporte logró remover algunos árboles, pero más adelante, un grupo de mujeres se opuso al retiro de un nuevo montículo de tierra.

El pueblo guaranga no descarta cierres en otras vías.

Quote

“Por el momento entiendan los transportistas que se permita este paso, pero va a continuar este cierre de vías, no solo aquí, esto se extenderá hacia las rutas que conectan la Costa con la Sierra”, mencionó Luis Chimbo, manifestante.

En sectores como Vinchoa, sobre la vía Guaranda–Riobamba, se reporta quema de llantas, árboles derribados y otros obstáculos colocados por comuneros para impedir el tránsito.

Hasta el momento no se han registrado personas heridas a causa de los enfrentamientos. Los bloqueos persisten en puntos como Guanujo y Vuelta del Key, mientras la tensión continúa en varios sectores de la provincia.

