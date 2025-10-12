Paro Nacional | Colectivos sociales marcharon en Cuenca

En el marco del paro nacional en Ecuador, diversos colectivos sociales y sindicales se congregaron en Cuenca la mañana del domingo 12 de octubre de 2025. Lo hicieron con letreros y banderas del país.

A eso de las 10:00 decenas de manifestantes se reunieron en el sector de San Blas. Posteriormente, marcharon hasta el Parque Calderón, en el centro histórico de la capital azuaya. Allí se congregaron pacíficamente.

Los manifestantes gritaron algunas consignas contra el Gobierno. Esto para mostrar su descontento ante el aumento de los combustibles, la represión a la protesta y el abandono del capo.

Hasta el momento, no se reportaron incidentes en Cuenca.

