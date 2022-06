Paro en Ecuador: "En lugar de exigir subsidio a combustibles, se debería apuntar a los fertilizantes"

El aumento de costo de varios productos en Ecuador se ve reflejado en los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Es una realidad que la inflación anual creció. En mayo de 2021 estaba en -1%, mientras que en mayo de este año se ubicó en 3,3%, la más alta de los últimos años.

¿Por qué ocurre este incremento en cuestión de meses?

Alberto Acosta, analista económico, dice que esta “no es una inflación provocada por una causa monetaria interna”, sino por factores del exterior.

Gobernadores e intendentes intensificarán controles para frenar especulación de precios

“El trigo ha tenido un aumento desde el año pasado, después hemos tenido un aumento fuerte del aceite de palma, que viene subiendo desde abril del año pasado", explica Acosta.

"A eso hay sumarle el conflicto de Rusia con Ucrania, que hace que suban precios de productos relacionados con el petróleo y sus derivados”, agrega.

Comparada con otros países, la inflación de Ecuador (3,3%) es una de las más bajas de América.

Estados Unidos registró en mayo una inflación del 8,6 %; Colombia, 9%; Perú, más del 8% y Argentina tiene una inflación mayor al 60%.

Para el analista Diego Olmedo, la dolarización “nos protege de choques exógenos en cuanto a precios, moneda y fluctuación de mercado”.

Sin embargo, uno de los 10 pedidos de la Conaie es precisamente el control de precios de productos de primera necesidad para evitar que siga el incremento.

¿Hasta qué punto eso es posible?

Controlar precios no es la salida porque eso no va a aumentar la cantidad de productos en el mercado, dice Acosta. “La solución no viene por el lado del precio, sino que haya suficiente producto para que justifique un precio más bajo”.

Otra exigencia del sector indígena es que bajen y se congelen los precios de los combustibles, lo que aumentaría el gasto del Estado en subsidios.

Para Olmedo, ese pedido “carece de sentido, porque sería mucho más técnico que el Gobierno busque subsidiar la úrea, los fertilizantes, en lugar de subsidiar los combustibles”.

Según el INEC, ha incidido en el aumento de la inflación el mayor costo de alimentos, bebidas no alcohólicas, servicios de salud y transporte.

El presidente Guillermo Lasso emitió un decreto ejecutivo para que las gobernaciones fortalezcan el control de precios y evitar especulación.