Las panaderías del Ecuador en crisis por los cortes de luz

Otro problema que les perjudica es que los horarios de racionamientos no se cumplen como señalan los cronogramas de las empresas eléctricas. "Se fermentan las masas y se dañan. Entonces Esto nos afecta bastante", dijo la dirigente. Lo ideal es que los negocios deben acoplarse a los horarios, pero critica que no haya planificación del Gobierno . "Nos dicen un horario de corte y luego no es así. Contamos con ese tiempo de luz para organizar nuestro trabajo, pero si son desordenados se nos queda todo a medias".

Lo mismo señala Mauro Sánchez, representante de los panificadores de Esmeraldas. Afirma que la inseguridad también les afecta y muchos compañeros trabajan desde sus hogares para abaratar costos (arriendo, servicios básicos) y cerrar los locales. No todos tienen para comprar generadores eléctricos.

Igual se quejó de que no hay regularidad en las horas de racionamientos. Les toca trabajar en horas de la madrugada y no se puede lograr las expectativas. Afirma que a muchas empresas les ha tocado recortar personal y la gente no tiene dinero. " Si antes compraban tres panes, ahora solo adquieren uno. No hay poder adquisitivo en el país".

Se ha comunicado con otros colegas de su gremio en otras provincias y la situación es igual de crítica. Le han dicho que están a punto de quebrar y tienen deudas con los bancos. "Las afectaciones ahora son mucho más críticas que en pandemia", acotó Sánchez.

Washington Toaza es dirigente de Cotopaxi. Afirma que las 360 panaderías de su provincia atraviesan por momentos delicados porque han bajado los ingresos económicos. A su criterio, sus compañeros no tienen para adquirir generadores de electricidad. "El pan se pierde porque los horarios de apagones no se cumplen.Tenemos una reducción del 30% en ventas".

Lamentó que el Gobierno no se preocupa por los pequeños artesanos. Los arriendos son altos y las tarifas de luz se han incrementado pese a que hay apagones. Antes, Toaza pagaba una planilla mensual de USD 170 y ahora le tocó cancelar 195 dólares. "Estamos con la preocupación de que se viene el Día de los Difuntos y no hay circulante. El cliente no tiene capacidad de comprar".

Le puede intersar: Los restaurantes a pérdida por los apagones en Ecuador