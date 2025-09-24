Ecuador
Un oso de anteojos y dos crías fueron captados en video en la vía Baeza-Papallacta

La persona que grabó el video no pudo ocultar su emoción.

   
    Oso de anteojos y sus crías en la vía a Papallacta.( Capturas )
Un oso de anteojos y dos de sus crías fueron captados en video cuando cruzaban por un tramo de la vía Baeza-Papallacta, que conecta las provincias de Pichincha con Napo.

El clip muestra que el oso de anteojos se acerca a un auto, con curiosidad. Ante esto, la persona que acompañaba al conductor le pide que cierre la ventana.

El conductor graba el momento en video y muestra su emoción por un momento único y difícil de repetir: presenciar la aparición de un oso de anteojos.

Al final, el oso de anteojos y las crías se alejaron de la carretera.

Según el medio digital Chaco Infor On Line, el evento ocurrió este martes 23 de septiembre.

Asimismo, en una búsqueda inversa de imágenes no se hallaron coincidencias con el video, por lo que se concluye que el video corresponde a esta fecha.

El oso de anteojos es una especie en peligro de extinción, según el Libro Rojo de Mamíferos de Ecuador. Habita en los bosques subtropicales, templados, altoandinos y páramos de la Sierra, Amazonía y estribaciones de los Andes. Su población se ha visto disminuida por la pérdida de su hábitat y principalmente por la cacería ilegal.

Oso de anteojos
video
vía Baeza-Papallacta
