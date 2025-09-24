Un oso de anteojos y dos crías fueron captados en video en la vía Baeza-Papallacta

Un oso de anteojos y dos de sus crías fueron captados en video cuando cruzaban por un tramo de la vía Baeza-Papallacta, que conecta las provincias de Pichincha con Napo.

El clip muestra que el oso de anteojos se acerca a un auto, con curiosidad. Ante esto, la persona que acompañaba al conductor le pide que cierre la ventana.

El conductor graba el momento en video y muestra su emoción por un momento único y difícil de repetir: presenciar la aparición de un oso de anteojos.

LEA: El Bosque de El Chaco es el reino del oso de anteojos entre los Andes y la Amazonía