La FAE incorpora su segundo avión Boeing de transporte

Este viernes 3 de octubre llegó al aeropuerto de Latacunga un nuevo avión Boeing de transporte para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). La aeronave fue adquirida en Estados Unidos por USD 6 millones.