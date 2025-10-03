La FAE incorpora su segundo avión Boeing de transporte

Este viernes 3 de octubre llegó al aeropuerto de Latacunga un nuevo avión Boeing de transporte para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). La aeronave fue adquirida en Estados Unidos por USD 6 millones.

El Boeing 737-500 aterrizó a las 13:00 en el aeropuerto de Latacunga, procedente de Orlando, tras un vuelo de aproximadamente cinco horas. Se trata de una aeronave de medio uso, con capacidad para 114 pasajeros.

El proceso de compra se inició en 2023 como parte del plan de recuperación de la capacidad operativa de la FAE, impulsado por el entonces ministro de Defensa, Luis Lara, y el comandante de la FAE, Gabriel García, debido a los problemas de mantenimiento y obsolescencia de las aeronaves.

El proyecto incluyó también la adquisición de sistemas de radares, la modernización de las aeronaves Súper Tucano, la recuperación de aviones Casa de transporte y la compra de equipos tecnológicos, con una inversión total de 142 millones de dólares durante tres años.

El Boeing 737-500 puede adaptarse para transporte de tropas, abastecimiento, logística y carga, según los requerimientos de las Fuerzas Armadas.

Para la entrega formal de la aeronave, técnicos de la Dirección de la Industria Aeronáutica de la FAE (DIAF) realizarán vuelos de comprobación, inspecciones de motores, pruebas de comunicaciones y trabajos de pintura.

Este es el segundo Boeing para la Fuerza Aérea, que alternará con el 737-200, en servicio desde hace más de 45 años.