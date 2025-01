The New York Times hace una radiografía sobre la crisis energética en Ecuador

Este factor, dice la nota, no solo se presenta en Ecuador, sino que también ha afectado a naciones de todo el mundo como China, Noruega, Canadá, Turquía, Zambia e incluso Costa Rica.

El reportaje Ecuador optó por la energía hidroeléctrica. Luego los ríos se quedaron sin agua fue elaborado por los periodistas Julie Turkewitz y José María León Cabrera, de Estados Unidos y Ecuador, respectivamente. La nota periodística fue publicada el 30 de diciembre de 2024 en The New York Times en Español , aunque fue actualizada el 6 de enero de 2025 para su lectura en inglés.

El prestigioso diario estadounidense The New York Times hizo una radiografía sobre la crisis energética en Ecuador , debido a los apagones que sufrió desde septiembre 2024 y que se atenuaron solo a partir de diciembre y gracias a la venta de electricidad de Colombia.

El medio estadounidense entrevistó al expresidente Rafael Correa, quien señaló que el cambio climático "no es el problema" de la crisis energética en Ecuador; culpó a los gobiernos que le sucedieron (Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa) de no potenciar las hidroeléctricas y termoeléctricas y no diversificar la matriz energética.

Nicolas Fulghum, analista de Ember, un instituto de investigación energética mundial, considera que el problema no está en haber construido o seguir construyendo hidroeléctricas, sino en que se debe recurrir a otras fuentes de energía preferiblemente limpias, como la éolica y fotovoltaica, para no seguir contaminando y contribuyendo al calentamiento global.

"La lección de Ecuador, según Fulghum, de Ember, no es que los países deban abandonar la energía hidroeléctrica, sino que deben invertir de manera sólida en otras alternativas, preferiblemente limpias —como la eólica y la solar—, que puedan compensar la escasez de agua. Citó a Brasil y Chile como países que han hecho precisamente eso", recoge la nota periodística.

A la fecha, Ecuador no tiene apagones, pero los expertos consultados indican que la crisis energética aún no es superada.

