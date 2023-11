Municipios fueron notificados en el caso de los fotorradares

La notificación en el caso de los fotorradares en el país ya llegó a los involucrados, es decir, a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y los municipios.

La sentencia fue dictada la tarde del jueves anterior por el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Emerson Curipallo.

Las reacciones no se han hecho esperar, una de las primeras fue la alcaldía de Ambato que ordenó la suspensión de los dispositivos y este martes ratificaron la decisión de no poner en funcionamiento los dispositivos.

Sin embargo, en esa ciudad los radares no han dejado de funcionar. El concesionario a cargo de la operación, según el cabildo, ya fue notificado desde el pasado viernes, pero no ha acatado, por lo que la autoridad emitió una decisión, no se registrarán las multas que se generen debido al incumplimiento de le empresa.

La situación en Quito es diferente. La Autoridad Metropolitana de Tránsito (AMT) recibió la sentencia el lunes y ha señalado que los radares no dejarán de funcionar porque los plazos y las revisiones técnicas aún no determinan esa medida

Sobre los documentos que deben remitir de los estándares de sus radares a la Agencia Nacional de Tránsito para que haga una auditoría, indicaron que estarán listos la próxima semana, pero que además hace falta que se cree la normativa para hacer esta revisión.

En Guayaquil también siguen operativos, el último pronunciamiento de la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) fue previo a la notificación y expusieron que sus dispositivos cumplen con los requisitos de ley y siguen funcionando.

A la par la Comisión de Tránsito del Ecuador, ya fue notificada. Aseguraron que apelarán la decisión, sin embargo, mientras tanto acatarán con la capacitación ordenada a sus agentes.

La ANT aún no se pronuncia al respecto.